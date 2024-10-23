إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان وتعلن إصابة 22 جنديا في المعارك

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 22 جنديا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنا مع استمرار غاراته على مناطق متفرقة في لبنان، بينما رد حزب الله باستهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب وشرق لبنان، وقال إن طائراته أغارت أمس الثلاثاء على مواقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية، ومقار قيادية تابعة لحزب الله، داخل مبان مدنية في ضاحية بيروت الجنوبية.

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخص بجروح في قصف صاروخي استهدف مدينة نهاريا. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه المدينة ومحيطها في شمال إسرائيل.

وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق إن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قذائف أطلقت باتجاه عكا وخليج حيفا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا كثيفا على قلب مدينة صور جنوب لبنان، حيث شنت 3 غارات متتالية، حسب ما أفاد به مراسل الجزيرة.

هجمات حزب الله

وكان جيش الاحتلال طلب اليوم من سكان منطقة بصور إخلاء مساكنهم "قبل عمل عسكري" ينوي القيام به، ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -عبر منصة إكس- السكان إلى إخلاء منازلهم فورا، مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها، مؤكدا أن "كل من يوجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف برشقة صاروخية نوعية قاعدة غليلوت، التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية "8200" في ‏ضواحي تل أبيب.

وقال الحزب إنه قصف أيضا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمالي مدينة حيفا برشقة صاروخية.

كما أعلن أن مقاتليه استهدفوا بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين وفي مثلث مستوطنة "مسغاف عام"، وأنه هاجم جنودا إسرائيليين عند مثلث بلدات رب ثلاثين والعديسة ومركبا.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2546 قتيلا و11 ألفا و862 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق أحدث البيانات الرسمية اللبنانية حتى نهاية الاثنين الماضي.