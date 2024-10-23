مشاهد مروعة لأطفال ونساء يهربون من قصف الاحتلال في بيت لاهيا

خرج عدد كبير من الأسر الفلسطينية من مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة في ساعات المساء بعدما استهدف قصف إسرائيلي منازلها، حسب ما أظهرته صور حصلت عليها الجزيرة.

وأظهرت الصور نساء وأطفالا يهرعون إلى الشوارع تحت جنح الظلام وفي ظل انقطاع كامل للكهرباء مستعينين بكشافات يدوية، في حين كان آخرون يبحثون عن مصابين تحت الأنقاض.

وكان الأطفال يصرخون تحت صوت القنابل وأزيز المروحيات وأصوات الرصاص الذي لا يتوقف باحثين عن أهاليهم وسط ركام البيوت.

وخرج الناس من بيوتهم المهدمة يعلوهم التراب حاملين بعضا من أغطيتهم لمواجهة البرد، ولم تكن فرق الإسعاف والدفاع المدني قادرة على انتشال المصابين والشهداء بسبب قلة الإمكانيات واتساع مساحة الدمار وغياب أي مصدر للضوء.

واستشهد أكثر من 70 فلسطينيا وأصيب العشرات في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق يهدد حياة مئات الآلاف بالمنطقة.

وقطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن المنطقة لتفرض تعتيما على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين الذين يتعرضون لعملية تهجير بالقوة.