بايدن يحذر من ترامب ويدعو لـ"إيقافه سياسيا"

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيقاف مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب "سياسيا" محذرا من أنه "يمثل تهديدا للديمقراطية".

وفي كلمة حماسية له أمس الثلاثاء في مكتب لحملة الحزب الديمقراطي في كونكورد بولاية نيوهامبشير طالب بايدن الديمقراطيين بـ"العمل الجاد" من أجل الفوز بالانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

ووسط تصفيق من الحاضرين، قال بايدن "يتعين علينا إيقافه سياسيا.. إبعاده. هذا ما يتعين علينا فعله"، مضيفا أن الرئيس الجمهوري السابق "يريد تجاهل ضمانات الدستور الأميركي".

وتابع بايدن محذرا "ستكون ديمقراطيتنا على المحك إذا فاز ترامب على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس".

يذكر أن ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة في عام 2016 قاد مرارا تجمعات ردد المشاركون فيها هتافات "أوقفوها"، في إشارة إلى مرشحة الحزب الديمقراطي آنذاك هيلاري كلينتون. ولم يطلب منهم التوقف عن ترديد هذا الهتاف.

وفي هذا العام وخلال تجمعات انتخابية لهاريس هتف مؤيدوها أحيانا "أوقفوه"، في إشارة إلى ترامب، الذي أدين بـ34 تهمة جنائية تتعلق بالتستر على أموال تم دفعها لنجمة أفلام إباحية. لكن هاريس أوقفت الهتافات، وقالت إن وزارة العدل ستتعامل مع هذه المسألة، في حين ستواصل هي السعي لهزيمة ترامب عبر صناديق الاقتراع.