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المستشار الألماني يشيد بدور قطر في مفاوضات غزة

German Chancellor Olaf Scholz receives Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani at the German government's guest house, Schloss Meseberg castle, north of Berlin, in Gransee, Germany, October 22, 2024. REUTERS/Lisi Niesner TPX IMAGES OF THE DAY
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله من قبل المستشار الألماني أولاف شولتز بقصر الضيافة الحكومي في ميزيبرغ (رويترز)
23/10/2024

وجه المستشار الألماني أولاف شولتز الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الجهود التي تبذلها قطر في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت مساء أمس الثلاثاء إن الجانبين "اتفقا على أن تحقيق سلام مستدام يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية".

وكان الديوان الأميري القطري قال أمس الثلاثاء إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتز تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأضاف الديوان الأميري، في بيان، أن الشيخ تميم وشولتز بحثا، في قصر ميزابيرغ بولاية براندنبورغ (شمالي شرقي ألمانيا)، ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وقال البيان إن أمير قطر وشولتز استعرضا خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما التقى أمير قطر رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بالقصر الرئاسي بيلفيو في العاصمة برلين، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

المصدر : الجزيرة + الألمانية + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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