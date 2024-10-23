المستشار الألماني يشيد بدور قطر في مفاوضات غزة

وجه المستشار الألماني أولاف شولتز الشكر لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الجهود التي تبذلها قطر في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت مساء أمس الثلاثاء إن الجانبين "اتفقا على أن تحقيق سلام مستدام يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية".

ناقشت مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين اليوم، ومع المستشار أولاف شولتس، تطلعاتنا المشتركة لتوطيد تعاوننا الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، التي نحرص معاً على تنميتها باستمرار من خلال جهودنا المشتركة وشراكاتنا الاستراتيجية… pic.twitter.com/OSV7QOGPiP — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 22, 2024

وكان الديوان الأميري القطري قال أمس الثلاثاء إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع المستشار الألماني أولاف شولتز تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأضاف الديوان الأميري، في بيان، أن الشيخ تميم وشولتز بحثا، في قصر ميزابيرغ بولاية براندنبورغ (شمالي شرقي ألمانيا)، ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وقال البيان إن أمير قطر وشولتز استعرضا خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما التقى أمير قطر رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير بالقصر الرئاسي بيلفيو في العاصمة برلين، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.