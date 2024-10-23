القسام تبث فيديو كمين محكم ضد قوة هندسية إسرائيلية بجباليا

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء مشاهد من إيقاع مقاتليها قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد مرحلة التخطيط للكمين والتجهيز له ثم استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" مضادة للدروع.

وتضمنت اللقطات أيضا تفجير جرافتين عسكريتين بعبوات "شواظ"، ثم إحراق الجرافة الثانية وإشعال النيران فيها بعد تفجيرها.

وسخر أحد قادة القسام الميدانيين من "خطة الجنرالات" التي يجري الحديث عنها إسرائيليا في منطقة شمال القطاع لتهجير السكان قسرا وفرض منطقة عسكرية مغلقة.

وقال القائد الميداني القسامي إن هذا الكمين "فداء لكل شهداء مخيم جباليا"، مؤكدا أن "غزة كانت ولا تزال مقبرة الغزاة".

وختمت القسام الفيديو بلقطات انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الكمين "بعد عجزها عن سحب الآليات المدمرة".

وكانت القسام قد أعلنت أول أمس الاثنين أن مقاتليها أوقعوا قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم بعد وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" محملتين بعدد من مكعبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى مقتلة الكمين.

وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا الجرافة الأولى بقذيفة "الياسين 105" والجرافة الثانية بعبوة "شواظ"، مما أدى إلى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره وإيقاع طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.