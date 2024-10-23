الفلاحي: الضربات الصاروخية لحزب الله تدحض مزاعم جيش الاحتلال

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي أن الضربات التي يوجهها حزب الله اللبناني إلى المدن والبلدات الإسرائيلية تدحض مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه قضى على أكثر من ثلثي الترسانة الصاروخية لحزب الله.

وقال إن حزب الله كثف في الأيام الأخيرة عملية إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، في رسالة واضحة منه بشأن ما يقوله قادة الجيش الإسرائيلي عن أن ترسانة الحزب الصاروخية لا تزال موجودة وتستطيع أن تدير المعركة أكثر من السابق.

وتحدث العقيد الفلاحي عن الأماكن التي يستهدفها حزب الله، وقال إنه سبق له أن هدد بأن مدينة حيفا ستكون تحت رحمة صواريخ المقاومة على غرار ما يجري في كريات شمونة.

كما أن وصول حزب الله إلى الوحدة العسكرية الإسرائيلية 8200 يؤكد أن القدرة الصاروخية التي بحوزته يمكنها الوصول إلى أهداف مهمة في الداخل الإسرائيلي مثل تل أبيب.

وكان الحزب أعلن أنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية نوعية، وسبق للحزب أن استهدف هذه القاعدة مرات عدة.

كما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنه سُمع دوي انفجار في تل أبيب، مشيرة إلى وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

وعن مسار المعارك في جنوب لبنان، أوضح العقيد الفلاحي أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن السيطرة على المرتفعات التي تشرف على نهر الليطاني ستفتح له المجال للسيطرة على المناطق الداخلية في الحدود.

واعتبر أن المعارك الجارية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله هي معارك تتم على شكل مناوشات وعلى شريط حدودي يتراوح بين 80 و100 كيلومتر، أي عمليات محدودة في مناطق محددة.