الجيش السوداني يسيطر على الدندر والبرهان يصل البطانة

قالت مصادر سودانية للجزيرة نت إن الجيش السوداني دحر -ظهر اليوم الأربعاء- قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على مدينة الدندر بولاية سنار بعد قتال شرس، وأحكمت سيطرتها على المدينة.

وتعتبر مدينة الدندر منطقة إستراتيجية من الناحية العسكرية إذ يقع عليها الجسر الوحيد على نهر الدندر.

وتسمح السيطرة عليها لقوات الجيش الموجودة شرق نهر الدندر بحرية الحركة نحو مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار والمناطق الأخرى القريبة منها التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

البرهان في الرُوا

وفي سياق متصل، ‏وصل القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان اليوم إلى حامية الرُوا بمنطقة البطانة شرقي الجزيرة، للوقوف على استعدادات القوات المسلحة لاستعادة مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، انطلاقا من شرق الجزيرة وأم القرى.

وخلال الزيارة، أعلن البرهان استعداد القوات المسلحة السودانية لتلبية متطلبات تسليح المقاومة الشعبية بمنطقة البطانة.

كما قدم البرهان واجب العزاء في قائد عمليات الجيش السوداني أحمد شاع الدين، الذي قتل أمس الثلاثاء خلال معارك في تمبول شرقي ولاية الجزيرة حيث تبادل الجيش والدعم السريع السيطرة على البلدة عدة مرات.