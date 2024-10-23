الآلاف يتزاحمون على ربطة خبز في جنوب غزة

رصدت كاميرا الجزيرة تجمهر آلاف الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة أمام أحد الأفران للحصول على ربطة خبز تسد جوع أطفالهم، وقالت إحدى السيدات "للجزيرة" إنها تخرج من بيتها في الخامسة صباحا حتى تتمكن من الحصول ربطة خبز لأولادها لكنها تفشل في نهاية الأمر بسبب الزحام الشديد على الأفران.

ومع عودة نذر المجاعة لجنوب القطاع بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات، يتجمع آلاف الفلسطينيين أمام الأفران للحصول على الخبز الذي لم يعودوا قادرين على صنعه في بيوتهم بسبب نفاد الدقيق.

وقالت السيدة إنها لم تعد تجد الدقيق أو الزيت أو السكر أو أي شيء لصنع الخبز في بيتها وإنها في الوقت نفسه عاجزة عن تحصيله من الفرن بسبب التزاحم الشديد.

وقالت طفلة إنهم يعانون الجوع ولا يجدون الخبز ولا الدقيق، فيما قال أحد السكان إن الناس تضطر لشراء كيلوغرام الدقيق الفاسد بـ100 شكيل. في حين قالت طفلة إنهم يعانون الجوع ولا يجدون الدقيق.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) فيليب لازاريني، إن القطاع وقع في قبضة الفقر وإن اقتصاده عاد لما كان عليه قبل 70 عاما بسبب الحرب.