أخبار|سريلانكا

إسرائيل تحذر مواطنيها في سريلانكا بعد "تهديد بهجوم إرهابي"

A lone traveller walks with his luggage through Ben-Gurion international airport near Tel Aviv March 21, 2007. Israel's powerful Histadrut labour union launched a general strike on Wednesday, stopping international flights and shutting public services after talks with the government broke down. The open-ended strike began at 9 a.m. (0700 GMT) but a labour court was due to convene to discuss a government petition for a restraining order to restore services. Israel Radio said the court was expected to rule within hours. REUTERS/Yonathan Weitzman (ISRAEL)
إسرائيل طلبت من مواطنيها مغادرة غرب وجنوب سريلانكا (رويترز-أرشيف)
23/10/2024

دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم الأربعاء الإسرائيليين إلى مغادرة بعض المناطق السياحية في جنوب سريلانكا على الفور بسبب "تهديد بهجوم إرهابي" محتمل.

وقال المجلس إن التحذير يتعلق بمنطقة أروجام باي والشواطئ في جنوب وغرب سريلانكا، وذلك نتيجة "لمعلومات حول تهديد إرهابي يركز على المناطق السياحية والشواطئ".

وكانت الحكومة الإسرائيلية دعت مواطنيها من قبل إلى إعادة النظر في السفر إلى الخارج وتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية واليهودية أثناء سفرهم، وذلك في ضوء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أثارت سخط شعوب العالم.

ولفتت إلى أن "الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية والمجتمعية، والمعابد اليهودية والشركات الإسرائيلية، إلى جانب البعثات والمطارات التي تقلع وتهبط منها الرحلات الجوية من إسرائيل، تشكل هدفا رئيسيا للعناصر المعادية للسامية"، حسب تعبيرها.

المصدر : رويترز

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