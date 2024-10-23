أوستن: استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة سيظل يهددها لأجيال

حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الأربعاء من أن تقاعس إسرائيل عن حماية المدنيين في قطاع غزة قد يؤدي إلى رد فعل عنيف يمتد لأجيال وإلى ظهور المزيد ممن وصفهم بـ"المسلحين المناهضين لإسرائيل" في المستقبل.

وشدد على أنه يؤكد ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة خلال كل مكالمة يجريها مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.

وأضاف أنه يؤكد في كل مكالمة على ضرورة أن تكون إسرائيل أكثر دقة في العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وفق تعبيره.

واعتبر أن حماية المدنيين في قطاع غزة ضرورة إستراتيجية، لأن التقاعس عن حمايتهم "قد يخلق جيلا من الفلسطينيين الرافضين للتعاون مع إسرائيل"، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن إسرائيل يمكن أن تحقق أهدافها العسكرية وتحمي المدنيين في ساحة المعركة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ أكثر من عام، مما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و792 فلسطينيا جلهم من الأطفال والنساء، فضلا عن إصابة 100 ألف و412 شخصا.

وتدعي إسرائيل أنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين يعاني سكان الشمال من المجاعة وفقدان المستلزمات الطبية لعلاج المصابين والمرضى، وذلك نتيجة عدم دخول مساعدات إنسانية منذ أسابيع.