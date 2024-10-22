35 شهيدا بغارات للاحتلال في غزة

استشهد 35 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاصيل قتل قائد لواء إسرائيلي وجرح آخرين في كمين غرب مخيم جباليا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعات لنازحين عند مفترق أبو الجديان بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع الذي يتعرض لحملة إبادأة متواصلة منذ 18 يوما، كما استشهد 8 وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف مدفعي استهدف نازحين في منطقة العلمي بمخيم جباليا.

وذكر شهود عيان لمراسل وكالة الأناضول، بأن جيش الاحتلال أنذر عبر منشورات ورقية ألقاها على مشروع بيت لاهيا سكان المنطقة بإخلائها فورا والتوجه إلى مناطق جنوبي القطاع. وأوضح الشهود أن إنذار الجيش الإسرائيلي سبقه وتزامن معه قصف مدفعي عنيف استهدف منطقة مشروع بيت لاهيا.

كما قال شهود عيان للوكالة إن مسيّرات إسرائيلية تحاصر بالنار مدرسة "خليفة بن زايد" بمنطقة مشروع بيت لاهيا وتهدد آلاف النازحين الفلسطينيين داخلها بالقتل إذا لم يخلوها فورا.

من جهته قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة للجزيرة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يحاصر المستشفى وفي داخلها عشرات المرضى بين الحياة والموت. وأضاف أن الاحتلال يمنع الصليب الأحمر من تزويد الطواقم الطبية والمرضى بالطعام والماء ويمنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

وكشف مدير المستشفى الأندونيسي أن عشرات الشهداء والمصابين ما يزالون في الشوارع ولا أحد يستطيع انتشالهم او إنقاذهم.

كما يواجه المستشفى المعمداني، وهو الوحيد الذي يعمل في مدينة غزة، صعوبات كبيرة في تقديم العلاج للمصابين، بسبب أعدادهم الكبيرة، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة وشمالها.

إلى جانب ذلك، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح.

استمرار المجازر

في هذه الأثناء نشرت كتائب القسام تفاصيل قتل قائد لواء إسرائيلي وجرح آخرين في كمين غرب مخيم جباليا.

وقالت القسام إنها فجرت عبوة ناسفة بمجموعة قيادة إسرائيلية من 12 ضابطا وأوقعتها بين قتيل وجريح بالفالوجا غرب مخيم جباليا، مشيرة إلى أن الاحتلال اعترف إثر هذه العملية بمقتل قائد اللواء 401 وإصابة آخرين بجراح خطيرة منهم قائد كتيبة.

وفي تطور آخر حصلت الجزيرة على مشاهد للاشتباكات بين كتائب القسام، وجيش الاحتلال شمالي قطاع غزة. وتظهر المشاهد استهداف ناقلة جند إسرائيلية وقنص جندي شمال مدينة غزة.

وفي شمال مدينة غزة أيضا أعلنت كتائب القسام استهداف مقر قيادة الاحتلال بقذائف الهاون.

وكان جيش الاحتلال بدأ في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، واجتاح هذه المناطق بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.