بلينكن لنتنياهو: مقتل السنوار فرصة للتوصل إلى هدنة

أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير أنتوني بلينكن أكد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحاجة "للاستفادة من مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الصراع".

وأضافت أن بلينكن أكد ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى تل أبيب اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الـ11 له منذ اندلاع حرب إسرائيل على غزة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن جولة بلينكن في الشرق الأوسط ستبدأ بإسرائيل، لكنها لم تحدد الدول الأخرى.

وقالت إن الجولة يُتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن "أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

لكن البيت الأبيض أشار إلى أن الجولة لا يُتوقع أن تحقق اختراقا، إذ قال المتحدث جون كيربي في تصريح للصحفيين "لا يمكنني القول إن المفاوضات ستستأنف في الدوحة أو القاهرة أو في أي مكان آخر".

وبدعم أميركي واسع، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة أسفرت عن أكثر من 142 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.