مغردون يطالبون بحصار السفارات الإسرائيلية والأميركية نصرة لشمال غزة

مع انتشار مقاطع التهجير الجماعي لأهالي شمال غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق رواد العالم الافتراضي دعوات ونداءات لحصار سفارات إسرائيل والولايات المتحدة حول العالم حتى وقف الحرب على غزة من خلال وسم #حصار_السفارات.

ها هي النكبة تُعاد صوت وصورة!

لا هم باعوا الأرض ولا العرب فزعت لهم pic.twitter.com/KSSAf78bvc — صلاح صافي| غزة 🇵🇸 (@iSalahSafi) October 21, 2024

وتلبية لهذه الدعوة تظاهر بعض الأردنيين أمام السفارة الأميركية في العاصمة عمان.

"أمريكي بيدعم صهيون .. والعربي مغمض العيون

بايدن يدعم بنيامين .. والعرب لسا نايمين " من محيط السفارة الأمريكية في عمّان الآن #حصار_السفارات pic.twitter.com/kAPyrOFryv — رضا ياسين Reda Yasen (@RedaYasen2021) October 21, 2024

وأشار مغردون إلى أنه واجبٌ على كل من يؤمن بنضال الشعب الفلسطيني، بحقه في تحرير أرضه من المحتل، الزحف نحو السفارات الأميركية والإسرائيلية في كل العواصم حول العالم ردا على مشاهد التهجير شمال غزة.

واجب الوقت الآن هو الحراك الشعبي، وفيضان الشوراع بالجماهير، وكل فعل عدا هذا الفعل لا يعدو عن كونه هامشاً. كل الأفعال السياسية والإعلامية والإغاثية هي فروع أمام الفعل الحقيقي، وهو الضغط الشعبي على الأنظمة الرسمية حتى تتحرك تحركاً جوهرياً ومؤثراً. حصار السفارات، وإغلاق الطرقات،… — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) October 19, 2024

وأوضح بعض الناشطين أهمية معادلة حصار السفارات الإسرائيلية والأميركية مقابل تهجير أهالي الشمال بالقول معادلة بسيطة للنصر- لمن له عزم.

واعتبروا أن تهجير الغزيين من جباليا وإخلاءها، إذا حدثت لا قدر الله، ستكون أول هزيمة حقيقية في غزة، وستكون أول تغيير على الأرض، رغم كل ما حدث، إلا أن هذه ستكون بداية حقيقية لتهجير شمال غزة.

لا حول ولا قوة إلا بالله والله لا حجة ولا عذر أمامنا..يا شباب الجامعات يا قادة المستقبل..أين أنتم؟!هل تم حصاركم لهذه الدرجة؟! أين النقابات؟! أين الإتحادات؟! أين شباب الأولتراس؟! هل انتهى الحراك بتكبيل الإخوان في السجون والإبعاد عن الوطن…ألا يوجد منكم يا شباب من يحمل المشعل… — Muhammad Hendy (@mmdhndy24279911) October 19, 2024

وإذا صمدت جباليا ورفعت مقاومتها الكلفة على العدو للحد غير المقدور عليه وقام الناس لنجدتها وكذلك شمال غزة -كما يقول المغردون- فالسؤال: كيف السبيل لهذا الأمر؟

وأجاب مدونون أنه لا سبيل أمامهم إلا القيام بشيء واحد وهو #حصار_السفارات.

ولماذا حصار السفارات؟ وما أهمية هذا، ويجيب مدونون بأن "حصار السفارات بالمتظاهرين لا يعني الوقوف 10 دقائق وإطلاق الهتاف ثم الذهاب للبيوت، حصار السفارات يعني حصاااااار".

وأضاف المدونون أن منع الدخول والخروج، والاحتشاد والاشتباك مع أي من يحاول منعنا، أو فك الحصار".

سجل موقف لله ولنفسك ولدينك وضميرك ودم اخوتك وازحف نحو السفارات الصهيوأمريكية .. اعتصامات مفتوحة حتى تتوقف المجازر والمحارق النازية في غزة..

انزلوا الشوارع يا أمة .. خلينا نرجع ما تبقى من كرامتنا ونعد ليوم رح نوقف فيه بين يدي ملك الملوك ونُسأل ماذا قدمنا#حصار_السفارات — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 21, 2024

وأشار آخرون إلى أن الحصار يكون من خلال تكوين بؤر احتجاجية صامدة حول كل سفارات أميركا وإسرائيل، وتجمع الناس حول المعتصمين وتكوين نقاط إلهام تأتي إليها المتضامنون.

وأضافوا قائلين "إذا حاصرنا سفارتين وصمدنا واشتبكنا وضحينا، ستنتشر العدوى، وستتغير المعادلة بشكل كبير وسيزيد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وأميركا التي تدعمه".

في جباليا يساق الناس نحو حتفهم بأبشع الطرق

17 يوما من الحصار المطبق بعد 380 يوما من حرب الإبادة.

640 شهيدا ومئات الجرحى

جرح يتجدد كل صباح، وأمة غافلة..#حصار_السفارات أصبح واجبا ولازما لوقف هذه الإبادة الجماعية بحق أطهر ثلة عرفها الزمان، يدفعون ثمن الثبات وسط بحر من الخذلان.… pic.twitter.com/dDqpxZOQBS — محمد النجار 🇵🇸 (@MohmedNajjar88) October 21, 2024

وأشار مغردون إلى أنه يجب الضغط على إسرائيل وأميركا سواء عبر #حصار_السفارات أو بغيرها من وسائل الضغط المؤثرة، ويجب التحرك في هذه اللحظة التي نشهد فيها أخطر مراحل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

ولفتوا الانتباه إلى أن ما يحدث في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون هو تفريغ للأرض من أهلها تمهيدا لواقع جديد من خلال وضع الناس أمام خياريْ الموت أو النزوح "ويجب أن تدركوا أن نجاح الاحتلال في مسعاه يعني تكرار الأمر في مناطق أخرى، وهذا يتضح من التصريحات الإسرائيلية. تحركوا الآن قبل أن يأتي وقت لا ينفع فيه الندم ولن يكون مفيدا أي شيء تفعلونه حينها".