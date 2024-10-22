مصادر إسرائيلية: مسيرة حزب الله انفجرت بنافذة غرفة نوم نتنياهو

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسيرة الانقضاضية التي أطلقها حزب الله قبل 3 أيام استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا وسط إسرائيل، وانفجرت بالجدار الخارجي ونافذة غرفة نومه، لكنها لم تخترق الجدار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن انفجار الطائرة أحدث أضرارا كبيرة وجسيمة بمنزل نتنياهو.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن المسيرة كانت واحدة من أصل 3 مسيرات أطلقها حزب الله من لبنان واستهدفت منزل نتنياهو، لكن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت اثنتين منها وأخفقت في اعتراض الثالثة التي تمكنت من الوصول إلى منزل نتنياهو.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد "سمحت الرقابة اليوم بنشر ما يفيد بأن الطائرة من دون طيار التي أطلقها حزب الله أصابت منزل عائلة نتنياهو في قيساريا وتسببت بأضرار".

وأضافت "أصابت الضربة المباشرة نافذة غرفة النوم بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدقة".

والسبت الماضي، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسيرة حزب الله استهدفت منزل نتنياهو لكنها أصابت منزلا قريبا.

واليوم، نشرت هيئة البث صورة لآثار إصابة المسيرة للمنزل، تظهر فيها أشجار مهتكة كما يظهر زجاج واجهة المنزل مكسورا.

وسبق أن ادّعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "نتنياهو وزوجته سارة لم يكونا في المنزل لحظة الهجوم".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله رسميا مسؤوليته الكاملة عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا السبت.