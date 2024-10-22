مشاهد لتدمير القسام دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهد من تدمير دبابة "ميركافا" إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في تل الزعتر شرق معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتضمن المقطع الذي تم تصويره بكاميرتين، أمس الاثنين، مشهد انفجار شديد أصاب الدبابة بعد خروجها من أحد الشوارع الضيقة.

كما أظهر المقطع انفجار الذخيرة داخل الدبابة بعد فترة قصيرة من التدمير الشديد الذي لحق الدبابة جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار فيها.

ومؤخرا، تزايدت العمليات التي تعلن قوى المقاومة عن تنفيذها في قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم ومعسكر جباليا، وذلك بعد نحو أسبوعين من بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية شمالي قطاع غزة.

ودأبت كتائب القسام بالقطاع على توثيق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية وآلياتها في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الكتائب على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال، كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.