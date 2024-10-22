اختفت بعدها.. مسيّرة من لبنان تُدخل ملايين الإسرائيليين الملاجئ

تسببت طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان، مساء الثلاثاء، في حالة ذعر كبيرة وأدخلت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

ولأكثر من ساعة، عجزت المقاتلات الحربية والمروحيات عن اعتراض المسيّرة، التي تجولت بحرية قاطعة عشرات الكيلومترات، قبل أن يعلن الجيش اختفائها.

وقال الجيش، عبر منصة إكس "قبل نحو ساعة تم رصد طائرة مسيّرة في منطقة روش هنكرا (رأس الناقورة على الحدود مع لبنان)، واتجهت نحو منطقة يوكنعام (جنوب شرق حيفا)، وكانت تحت مراقبة سلاح الجو".

وأضاف "تم تفعيل صفارات الإنذارات في مناطق إضافية وفق سياسة التنبيه في ضوء المسار المتوقع للمسيّرة، لضمان سلامة المواطنين".

وختم الجيش قائلا "تتواصل الجهود لتحديد موقع المسيّرة التي يبدو أنها سقطت في منطقة مفتوحة".

وقبل ذلك بنحو ساعة، قال الجيش في بيان "في الدقائق الأخيرة سُمعت إنذارات في مناطق منشيه والجليل الأعلى والخليج والكرمل وهعيمكيم ووادي عارة، للتحذير من تسلل طائرات مسيّرة معادية".

وتابع "في هذه المرحلة يتم بذل الجهود لتتبع الهدف واعتراضه".

استنفار مقاتلات ومروحيات

ووفق موقع "والا" الإسرائيلي، فإن المسيّرة التي أُطلقت من لبنان تسببت في دخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وإطلاق صفارات الإنذار دون توقف في حيفا وكريات وهعيمكيم وبالقرب من زخرون يعقوب.

كما حلقت طائرات مقاتلة ومروحيات فوق قيساريا والخضيرة لإسقاط المسيّرة، وبعد حوالي ساعة فقط أعلن الجيش أن الحادث انتهى، حسب الموقع.

وتسببت المسيّرة التي اختفت ولم يعرف مصيرها في دوي صفارات الإنذار في عشرات المستوطنات بشمال إسرائيل لأكثر من ساعة.

وأعلنت الجبهة الداخلية التابعة للجيش تفعيل صفارات الإنذار في مدن وبلدات ومستوطنات بينها حيفا وكريات شموئيل وكريات حاييم وعكا والكرمل وغيرها.

وتواجه إسرائيل صعوبات كبيرة في التصدي لمسيرّات حزب الله، وتعمل على تطوير أساليب لاعتراضها.

والثلاثاء، تبنى حزب الله استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستوطنة قيساريا (شمال)، بواسطة مسيّرة قالت هيئة البث الإسرائيلية إنها أصابت بدقة نافذة غرفة نومه.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قُتل 4 جنود إسرائيليين وأصيب 67 آخرون بجروح بعد أن ضربت مسيّرة لحزب الله قاعدة تدريب عسكرية لوحدة غولاني بالقرب من بلدة بنيامينا جنوبي حيفا.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2546 قتيلا و11 ألفا و862 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويوميا يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.