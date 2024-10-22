مسيرتان قادمتان من لبنان تربكان أجواء إسرائيل

أربكت مسيرتان قادمتان من لبنان الأجواء العسكرية في إسرائيل لنحو الساعة قبل أن تعلن إذاعة الجيش الإسرائيلي عما وصفته بانتهاء حادث التسلل.

وخرجت إذاعة الجيش الإسرائيلي بنبأ عاجل مساء اليوم الثلاثاء تنقل فيه عن مصدر عسكري، أن عمليات البحث تتواصل منذ 40 دقيقة دون جدوى عن مسيرة تسللت من لبنان.

وواصلت الإذاعة ملاحقة تطورات الحدث حيث أشارت إلى أن مروحيات قتالية تشارك في البحث عن مسيرة تسللت من لبنان، كما نقلت عن مصدر بالشاباك أنه تم تعطيل نظام الملاحة (GPS) في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيرة.

وبعد قليل أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان تم إسقاط إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى، قبل أن تعود إذاعة الجيش الإسرائيلي وتشير إلى انتهاء حادث تسلل المسيرات من لبنان بعد قرابة ساعة.

المثير أن إذاعة الجيش الإسرائيلي عادت وتحدثت عن فقدان المسيرة في أجواء يوكنعام جنوب حيفا دون اعتراضها.