إيران تنتقد تلميحات بايدن بدعم خطط إسرائيل لمهاجمتها

انتقدت إيران تلميحات الرئيس الأميركي جو بايدن بالموافقة الضمنية والدعم الصريح لخطط إسرائيل لشن هجوم عسكري غير قانوني على أراضيها، مشيرة إلى تعليقات بايدن في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وذكرت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة -في رسالة إلى مجلس الأمن– أن "الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن دورها في الإثارة والتحريض والتمكين لأي أعمال عدوانية من إسرائيل على إيران.. بالإضافة إلى التبعات الكارثية على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وكان بايدن قد صرح للصحفيين -خلال زيارة إلى برلين في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- أن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وأضاف -في ختام زيارة للعاصمة الألمانية- أن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي صراعهما في الشرق الأوسط لبعض الوقت، ووقف هذا التبادل المتكرر للضربات بينهما.

كما ذكر موقع أكسيوس الإخباري -نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- إن الإدارة الأميركية تتقبل شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى حرب إقليمية.

يشار إلى أن إيران كانت قد أطلقت مطلع الشهر الجاري وابلا من الصواريخ على إسرائيل في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.