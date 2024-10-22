أخبار|إيران

إيران تنتقد تلميحات بايدن بدعم خطط إسرائيل لمهاجمتها

NEW YORK, UNITED STATES - 2023/02/07: Amir Saeid Iravani, Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran, addresses the Security Council meeting on the situation in the Middle East (Syria) in UN Headquarters. Security Council heard a report by Fernando Arias, Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and Santiago Onate-Laborde, Coordinator, of the OPCW Investigation and Identification Team (IIT) as well as Izumi Nakamitsu, High Representative for Disarmament Affairs on chemical weapons usage in Douma, Syria in 2018. (Photo by Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة حمّلت الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عدوانية من إسرائيل (غيتي)
22/10/2024

انتقدت إيران تلميحات الرئيس الأميركي جو بايدن بالموافقة الضمنية والدعم الصريح لخطط إسرائيل لشن هجوم عسكري غير قانوني على أراضيها، مشيرة إلى تعليقات بايدن في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وذكرت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة -في رسالة إلى مجلس الأمن– أن "الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن دورها في الإثارة والتحريض والتمكين لأي أعمال عدوانية من إسرائيل على إيران.. بالإضافة إلى التبعات الكارثية على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وكان بايدن قد صرح للصحفيين -خلال زيارة إلى برلين في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- أن لديه علما بكيفية الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران وموعده، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وأضاف -في ختام زيارة للعاصمة الألمانية- أن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي صراعهما في الشرق الأوسط لبعض الوقت، ووقف هذا التبادل المتكرر للضربات بينهما.

كما ذكر موقع أكسيوس الإخباري -نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- إن الإدارة الأميركية تتقبل شن إسرائيل هجوما كبيرا على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة إلى حرب إقليمية.

يشار إلى أن إيران كانت قد أطلقت مطلع الشهر الجاري وابلا من الصواريخ على إسرائيل في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماسإسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والقائد في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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