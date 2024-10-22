جدل في السودان بعد إيقاف منصات حسابات الدعم السريع

أوقفت منصة إكس وشركة ميتا (الشركة الأم لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام) يوم الجمعة الماضي عدة حسابات تابعة لقوات الدعم السريع، من بينها حساب قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو (حميدتي) والحساب الرسمي للدعم، وأيضا حساب المتحدث باسمه.

ولم توضح الشركات السبب وراء إغلاق الحسابات، واكتفت المنصات بالإشارة إلى "توقف الحسابات بسبب انتهاك القوانين" عند محاولة الوصول إليها.

ومع انتشار خبر إيقاف حسابات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، سادت حالة من الفرح والترحيب بين أنصار الجيش السوداني الذين اعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح، في المقابل اعتبر أنصار الدعم السريع الأمر تقييدا للحريات.

بعد حظر منصة إكس الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع أصبح هذا الحساب هو الثالث الذي يتم حظره على منصات التواصل الاجتماعي لهذه القوات بالإضافة إلى حساباتها المحظورة على فيسبوك وإنستغرام. ويستثنى من ذلك حساب تيليجرام وقناة على يوتيوب والتي ظلت غير نشطة ولم تستخدم لتغطية الحرب. — Elwaleed Ahmed (@alkangr) October 18, 2024

وكان أول من أعلن إيقاف حسابات الدعم السريع الخبير التقني السوداني محمد كمبال، قائد حملة إغلاق حسابات قوات الدعم في شبكات الإنترنت، وعلق كمبال قائلا: "حظر الحساب الرسمي لمليشيا الجنجويد على تويتر (إكس) ضربة قوية جدا للذراع الإعلامي… عملنا كمجموعة شباب لفترة طويلة من أجل هذا الهدف، وتحقق بفضل الله".

حظر الحساب الرسمى لمليشيا الجنجويد على تويتر

ضربة قوية جدا للذراع الاعلامى

يتم ادارة هذا الحساب من الدويلة بواسطة فريق محترف وشركة علاقات عامة لنشر دعاية الميلشيا للعالم

عملنا كمجموعة شباب لفترة طويلة من اجل هذا الهدف وتحقق بفضل الله

الله اكبر

النصر للشعب السودانى pic.twitter.com/fEGPIepw0y — Mohamed Kambal (@MuhammedKambal) October 18, 2024

وأضاف كمبال أنه بعد إيقاف حسابات الدعم السريع على منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام لجأ الدعم السريع إلى استخدام التلغرام للتحريض على العنف، وطالب الخبير السوداني مالك المنصة بافل دروف بإيقاف حساباتهم أيضا.

واعتبر آخرون أن قرار حظر حسابات الدعم السريع على الإنترنت خطوة صحيحة، وأضافوا أنه على كل المنصات الرقمية أن تحارب خطاب الكراهية والعنف والحروب الإعلامية الصادرة من جهات غير رسمية مثل الدعم السريع.

قرار @X بحظر حساب الدعم السريع خطوة مشكورة، وتأتي في أعقاب إجراءات مماثلة من منصات @facebook و @YouTube وتطبيق التراسل الفوري @WhatsApp

يجب أن تكون كل المنصات ملتزمة بمحاربة خطاب الكراهية والعنف والحروب الإعلامية

ندعم كل ما يجعل الفضاء الرقمي آمناً إلى أن يكتب الله سلاماً لبلادنا pic.twitter.com/uhEL9Hj5By — Nour Salah (@NoureldienSalah) October 18, 2024

واعتبر مغردون سودانيون أن هذه الخطوة انتصار جديد للشعب على مليشيات الدعم السريع، وقالوا إن الحملة التي أطلقها الشباب لإيقاف حسابات الدعم السريع نجحت بكل جدارة.

وكان من بين من تفاعلوا مع إيقاف حسابات الدعم السريع على شبكة الإنترنت السفير التركي في السودان فاتح يلدز، الذي غرد قائلا: "من الجميل أن نرى، في بعض الأحيان، أن أولئك الذين يديرون منصة إكس يتخذون قرارات صحيحة ومناسبة".

من الجميل أن نرى في بعض الأحيان، أن أولئك الذين يديرون منصة X يتخذون قرارات صحيحة ومناسبة. — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) October 18, 2024

في المقابل، رأى بعض المغردين الداعمين للدعم السريع أن إغلاق صفحات قوات الدعم وقائده على منصة التواصل الاجتماعي إكس "إجراء غوغائي" يدل على عدم حيادية المنصة وانحيازها لطرف من أطراف الصراع، كما فعلت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام في وقت سابق.