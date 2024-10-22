تقدم طفيف لهاريس وتشاؤم بين الناخبين

أظهر استطلاع جديد تقدم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس بفارق طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، في حين يرى ناخبون متشائمون أن البلاد تسير في اتجاه خاطئ.

وحصلت هاريس في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز/إبسوس" على 46% من آراء المشاركين مقابل 43% لترامب، ويقدر هامش الخطأ فيه بنقطتين مئويتين.

وعززت نتائج الاستطلاع وجهة النظر التي ترى أن المنافسة متقاربة بشكل لافت قبل أسبوعين فقط من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكشف الاستطلاع الجديد أن لدى الناخبين نظرة متشائمة إزاء حالة الاقتصاد والهجرة، وهم يفضلون بشكل عام نهج ترامب تجاه هاتين القضيتين.

وفيما يتعلق بالسؤال عن أي المرشحين هو الأفضل في التعامل مع التطرف السياسي والتهديدات للديمقراطية رأوا أن أداء ترامب كان سيئا، وتقدمت هاريس عليه بحصولها على 42% مقابل 35% له.

وقدّم الاستطلاع مؤشرات على أن الناخبين -ولا سيما الديمقراطيين- قد يكونون أكثر حماسا لانتخابات هذا العام مما كانوا عليه قبل انتخابات 2020 عندما فاز الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري ترامب.