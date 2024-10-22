حافية القدمين.. طفلة غزية تحمل شقيقتها المصابة مسافة كيلومترين

تحت أشعة الشمس الحارقة وبجسدها الصغير النحيل، وبقدميها الحافيتين حملت طفلة غزية أختها المصابة على كتفيها ومشت بها لأكثر من كيلومترين خلال توجهها إلى مخيم البريج جنوب مدينة غزة.

هذا المشهد نشره الصحفي علاء حمودة عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليه قائلا "طفلة نازحة تحمل شقيقتها الجريحة على كتفيها وتمشي معها لأكثر من كيلومترين، رأيتها بالصدفة وحزنت على حالها وهي تمشي وحيدة حافية القدمين تحت أشعة الشمس الحارقة، ساعدتها ورافقتها إلى مكان نزوحها".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الاحتلال يحرق مدرسة جديدة في جباليا list 2 of 2 قصف وحصار وتجويع.. شمال غزة يعيش جحيما غير مسبوق end of list

وسأل الصحفي حمودة الطفلة إن كانت متعبة من حملها شقيقتها، فأجابته "تعبانة، وإلي ساعة بحملها، وأه مش قادرة أمشي".

فيديو الطفلتين شهد انتشارا ورواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار حالة من الصدمة بين المغردين، الذين تساءلوا بالقول ماذا أبقت إسرائيل لأطفال غزة من طفولتهم التي سرقتها منهم خلال عام من الإبادة والتهجير والتجويع؟

يا الله، من أين لهم كل تلك القوة طفلة نازحة تحمل أختها الجريحة على كتفها، وتمشي بها لمسافة كيلومترين. تحمل الأطفال في غزة ما لا تتحمله الجبال. pic.twitter.com/9azxgKGC1e — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 21, 2024

وقال مغردون تعليقا على المشهد هذه قصة من القصص التي تظهر كيف قتلت إسرائيل براءة أطفال غزة، ودمرت حياتهم الطبيعة، وجعلتهم يكبرون قبل وقتهم.

لقد سُرِقَت طفولتهم

هذا الفيديو كسر قلبي — Dr. Ali Alvi (@Odaratus) October 21, 2024

واعتبر آخرون أن المنظر مسيء جدا للعرب، وأضافوا أنه يجب ألا يعيش الأطفال ظلامات الحروب.

هذه قصة من القصص التي شاهدتها الكاميرا..

طفلة نازحة تحمل شقيقتها الجريحة على كتفيها وتمشي حافية القدمين أكثر من 2 كيلومتر تحت أشعة الشمس الحارقة.. pic.twitter.com/RzVb4Wbfdm — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) October 21, 2024

وعلق أحد المدونين على المقطع منتقدا الصمت العالمي حول ما يحدث في غزة وأطفالها خصوصا بالقول "خذ لحظة وشاهد هذا الفيديو، فقط انظر إلى الواقع الذي لا يريدونك أن تراه في غزة. وإذا شاهدت، ظهرت لك كل أنواع الحجج ومحاولات التفسير بدلا من التعاطف والحزن العميق على ما يحدث للأطفال الذين يعيشون في هذا المكان".