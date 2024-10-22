الهند والصين تتفقان على حل نزاع حدودي وتسيير دوريات مشتركة

أكدت الصين اليوم الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق مع الهند بشأن حدودهما المتنازع عليها، بعد أن قالت نيودلهي إنها أبرمت اتفاقًا مع بكين بشأن الدوريات العسكرية على طول الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "إن الصين والهند حافظتا في المدة الأخيرة على اتصالات وثيقة بشأن القضايا المتعلقة بالحدود الصينية الهندية من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية".

وأضاف لين جيان في إفادة صحفية دورية "في الوقت الحاضر، توصل الجانبان إلى حل للقضايا ذات الصلة، والتي تنظر إليها الصين بإيجابية"، مشيرا إلى أن الصين ستعمل مع الجانب الهندي لتنفيذ الاتفاق، دون الخوض في أي تفاصيل.

وكان وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار قال أمس الاثنين إن الخصمين الإقليميين توصلا إلى اتفاق بشأن تسيير دوريات على الحدود، وذلك يشير إلى نهاية المواجهة العسكرية، على الرغم من أن الصين لم تؤكد الاتفاق على الفور.

كذلك أكد كبير مسؤولي وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري أنه "تم التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات الدوريات على طول خط السيطرة الفعلية".

وقال ميسري إن الاتفاق سيؤدي إلى "فك الارتباط، وفي نهاية المطاف حل القضايا التي نشأت في هذه المناطق في عام 2020".

وتوترت العلاقات بين الدولتين الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم منذ أن أسفرت الاشتباكات بين قواتهما على الحدود غير المرسومة بوضوح في منطقة لاداخ بغرب الهيمالايا قبل 4 سنوات عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين.

وتشترك الهند والصين في حدود يبلغ طولها نحو 3500 كيلومتر، بها مناطق متداخلة يتنازع البلدان السيادة عليها.

ورغم أن البلدين التزما باتفاقات قائمة منذ مدة طويلة لتجنب استخدام أي أسلحة نارية على طول الحدود القائمة بحكم الواقع والمعروفة باسم "خط السيطرة الفعلية"، فإن وقوع اشتباكات بين قواتهما يعيد الأمر في كل مرة إلى حافة المواجهة بينهما.

وتدّعي الصين أحقيتها في ولاية أروناتشال براديش الواقعة في شمال شرق الهند، وتعدّها جزءا من التبت، كما خاضت الدولتان حربًا حدودية في عام 1962.