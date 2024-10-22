الدويري: فقدان أثر مسيّرة حزب الله يعكس فشل منظومة الدفاع الإسرائيلية

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن تكليف جيش الاحتلال طائرات عمودية لتقفي أثر المسيّرة التي أطلقها حزب الله اللبناني على تل أبيب يؤكد فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في التعامل مع هذا النوع من الأسلحة.

وأعلن جيش الاحتلال رصد مسيّرتين قادمتين من لبنان تمكنتا من التسلل للأجواء الإسرائيلية، وقال إنه تمكن من اعتراض إحداهما وإن طائرات عمودية بدأت تتبع الثانية بعد فُقدان أثرها، كما قرر لاحقا تعطيل نظام "جي بي إس" في منطقة تل أبيب الكبرى في محاولة منه لإعاقة عمل المسيرة.

وأوضح الدويري أن السبب في فقدان أثر المسيّرة يعود لكونها مصممة بزوايا حادة وعليها طلاء لا يعكس موجتها الرادارية لمنظومات الدفاع الجوي، فضلا عن أنها قادرة على المناورة صعودا وهبوطا.

وأشار إلى أن الطائرة التي ضربت مقر تدريب لواء غولاني في مدينة حيفا تم رصدها عندما دخلت الأجواء ثم فقد أثرها وتمكنت من ضرب هدفها وكذلك حدث مع تلك التي ضربت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعن السبب وراء لجوء جيش الاحتلال لتعطيل نظام "جي بي إس"، قال الخبير العسكري إنه يهدف لمنع المسيرة من بلوغ هدفها لأنها تتحرك وفق نظام "جي بي إس".

وبحسب الدويري فإن هذه المسيّرة حققت هدفا عسكريا مهما حتى لو لم تضرب هدفا بعينه، حيث إنها استطاعت أن تضع نحو مليون إسرائيلي في حالة طوارئ طيلة فترة تحليقها في الأجواء بعد أن هرعوا إلى الملاجئ.

وخلص إلى أن حزب الله استعاد توازنه سواء في المعارك على الأرض أو في إطلاق الصواريخ لكنه في الوقت نفسه يتعامل بانضباط ويلتزم بقواعد الردع المعمول بها مما يعني قدرته على التصعيد وفق قرارات القيادة.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت لاحق انتهاء حالة تسلل الطائرة بعد نحو ساعة من التأهب، بعد أن سقطت في منطقة مفتوحة حسب زعمه.