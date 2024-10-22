الداخلية المصرية ترد على مزاعم فصل شرطي تشاجر مع سائح رفع علم إسرائيل

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا للرد على ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بشأن إنهاء خدمة شرطي مصري تشاجر مع سائح أصرّ على رفع العلم الإسرائيلي في منطقة أهرامات الجيزة الأثرية بضواحي القاهرة.

وأكدت الوزارة -في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة إكس- أن الشرطي "ارتكب خطأ مسلكيا" بحسب التحقيقات التي أثبتت صحة ذلك.

وأشارت إلى أن الشرطي تم إنهاء خدمته بناء على شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات".

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطى بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام #الأهرامات وأكد المصدر أن الشرطى المذكور تم إنهاء خدمته بناءً على شكوى بثها أحد السائحين على… pic.twitter.com/5OnSxGjEZt — وزارة الداخلية (@moiegy) October 21, 2024

وأضاف "ذلك يأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها".

يشار إلى أن هذه الحادثة أثارت غضبا عبر المنصات الرقمية في مصر، حيث تحدثت بعض التقارير عن أن أمين الشرطة أكد خلال التحقيقات حدوث مشادة بينه وبين السائح لرفعه علم إسرائيل، وتعمّده تكرار الأمر والتقاط صور مع العلم رغم التنبيه.