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الداخلية المصرية ترد على مزاعم فصل شرطي تشاجر مع سائح رفع علم إسرائيل

A policeman stands guard in front of the Pyramid of Khufu, the largest of the Great Pyramids of Giza, on the outskirts of Cairo, Egypt, August 31, 2016. Picture taken August 31, 2016. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
المشاجرة وقعت بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية (رويترز-أرشيف)
22/10/2024

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا للرد على ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بشأن إنهاء خدمة شرطي مصري تشاجر مع سائح أصرّ على رفع العلم الإسرائيلي في منطقة أهرامات الجيزة الأثرية بضواحي القاهرة.

وأكدت الوزارة -في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة إكس- أن الشرطي "ارتكب خطأ مسلكيا" بحسب التحقيقات التي أثبتت صحة ذلك.

وأشارت إلى أن الشرطي تم إنهاء خدمته بناء على شكوى بثها أحد السائحين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ملابسات إنهاء خدمة شرطي بزعم تشاجره مع سائح رفع علم إحدى الدول أمام الأهرامات".

وأضاف "ذلك يأتي في إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق وترويج الشائعات، في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها".

يشار إلى أن هذه الحادثة أثارت غضبا عبر المنصات الرقمية في مصر، حيث تحدثت بعض التقارير عن أن أمين الشرطة أكد خلال التحقيقات حدوث مشادة بينه وبين السائح لرفعه علم إسرائيل، وتعمّده تكرار الأمر والتقاط صور مع العلم رغم التنبيه.

المصدر : الجزيرة

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