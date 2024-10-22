الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة إسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" استهدف قاعدة إسرائيلية شرق منطقة يافا المحتلة (وسط).

وقال بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إن الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأميركية والإسرائيلية.

وتوعد سريع باستمرار قوات الجماعة في "تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان".

و"تضامنا مع غزة" -التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي- يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن ردا على هجماتها البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.