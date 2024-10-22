الجزيرة نت تطلق صفحة خاصة بالانتخابات الأميركية

أطلق موقع الجزيرة نت صفحة خاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وتواكب التغطية آخر أخبار السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض من زوايا تركز على اهتمامات القارئ العربي وتطلعاته عن الحدث الانتخابي الأول في العالم.

وإضافة إلى المتابعات الخبرية الآنية والحية على مدار الساعة، تنشر الصفحة تقارير خاصة بأقلام مراسليها وموفديها إلى الولايات المتحدة، وألبومات صور وترجمات مختارة لمقالات من كبرى الصحف الأميركية والعالمية.

كما يعمل القسم الفني بالجزيرة نت على إنتاج مواد شارحة وتصاميم وخرائط توضيحية لمختلف محطات وشخصيات ومفاهيم نظام الاقتراع بهذه الانتخابات التي توصف بالأهم في تاريخ أميركا الحديث.

وتنشر الصفحة أيضا عبر تبويب "فيديو" التقارير الخاصة بمراسلي القناة وموفديها لتغطية هذه الانتخابات، إضافة إلى ما ينشر على مدار اليوم من إنتاج خاص على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لموقع الجزيرة نت عبر الوسم التالي #الانتخابات_الأميركية2024.