الاحتلال هدد بنسفه.. كاميرا الجزيرة تجول داخل مستشفى الساحل بالضاحية

رصدت كاميرا الجزيرة الوضع داخل مستشفى الساحل في ضاحية بيروت الجنوبية، والذي تلقى تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه، بزعم وجود أنفاق وبنية تحتية تابعة لحزب الله في الطوابق السفلية للمستشفى.

وزارت مراسلة الجزيرة سلام خضر المستشفى بترتيب من إدارته، التي أوضحت أنه بسبب التهديدات الإسرائيلية اضطر الطاقم الطبي لإجلاء جميع المرضى، سواء من كانوا يتلقون العلاج أو من كانوا يخضعون لعمليات جراحية ومنهم مرضى كلى.

وقال أحد الأطباء للجزيرة إنهم تفاجؤوا بتصريح جيش الاحتلال، وكانت هناك حالة هلع في أوساط الفريق الذي كان يتابع المرضى، وأكد أن إدارة المستشفى دعت لجولة إعلامية للصحفيين لتوثيق كل شيء.

وتوجهت كاميرا الجزيرة إلى الطابق الثاني من المستشفى تحت الأرض، حيث تتواجد المشرحة ومكان غسل الموتى، وأجهزة توليد الطاقة الكهربائية.

ومن جهته، قال الطبيب الذي يدير مستشفى الساحل (لم يذكر التقرير اسمه) إن البنى التحتية التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي عبارة عن مشرحة وغرف عمليات جراحية وغيرها، مشيرا إلى أن الجميع يتخوف من استهداف المستشفى.

وأكدت مراسلة الجزيرة بعد الجولة التي قامت بها في الطابق الثاني أن البنية التحتية الموجودة تابعة لمستشفى الساحل، من أجهزة تكييف ومولدات كهربائية وأماكن للنفايات وغيرها من الأماكن الأساسية لعمل أي مستشفى.

وكانت إسرائيل هددت الاثنين، بمواصلة قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الساعات المقبلة، مدعية أن حزب الله "يحتفظ بملايين الدولارات تحت مستشفى في الضاحية لاستخدامها لتمويل أنشطته".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريح لوسائل الإعلام أمس "الآن نكشف عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بـ(الأمين العام الراحل للحزب) حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت".