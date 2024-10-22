استشهاد طفل بنابلس وآلاف المستوطنين يقتحمون بلدة بيتا

استشهد طفل، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في الوقت الذي اقتحم فيه آلاف المستوطنين قمة جبل صبيح في بيتا جنوبي المدينة.

فقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الطفل عبد الله جمال هواش (11 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مساء حارة القريون في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وسط إطلاق القنابل الدخانية، واعتقلت الشاب ناصر نشأت عناتي، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.

وباستشهاد الطفل هواش، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 760 شهيدا، بينهم 18 من الإناث، و166 طفلا.

تغطية صحفية: لحظة ارتقاء الطفل عبدالله هواش خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس، مساء اليوم. pic.twitter.com/dclSrPE5g1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 22, 2024

من ناحية ثانية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن آلاف المستوطنين اقتحموا، مساء اليوم، قمة جبل صبيح في بيتا جنوبي نابلس.

وقال رئيس مجلس بلدي بيتا محمود برهم إن آلاف المستوطنين، بينهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، اقتحموا قمة الجبل للمشاركة بحفل غنائي.

وتشهد قمة الجبل أسبوعيا مواجهات مع الاحتلال الذي يطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

وفي السياق ذاته، أقام مستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فرخة جنوب غربي سلفيت.