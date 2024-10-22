أمير قطر يناقش مع المستشار الألماني الأوضاع بغزة ولبنان

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس تطورات الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وأضاف الديوان الأميري، في بيان، أن الشيخ تميم وشولتس بحثا، في قصر ميزابيرغ بولاية براندنبورغ (شمال شرق ألمانيا)، ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

وقال البيان إن أمير قطر وشولتس استعرضا خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما التقى أمير قطر رئيس ألمانيا فرانك شتاينماير بالقصر الرئاسي بيلفيو في العاصمة برلين، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.