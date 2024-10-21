شاهد.. القسام تفجر ناقلة جند إسرائيلية وتقنص عسكريا شمال غزة

بثت الجزيرة، اليوم الاثنين، مشاهد حصرية للاشتباكات بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة ناسفة واشتعال النيران فيها شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وتضمنت المشاهد القسامية قنص جندي إسرائيلي كان يعتلي إحدى الدبابات وإصابته بصورة مباشرة، إضافة إلى قصف حشود الاحتلال بقذائف الهاون شمال مدينة غزة.

وأعلنت القسام، أمس الأحد، تدمير ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" بعبوة "شواظ" بالقرب من محطة الخزندار شمال غرب مدينة غزة.

كما أعلنت في اليوم ذاته قنص جنديين إسرائيليين، وإصابتهما إصابة مباشرة في "بلوك 2" بمعسكر جباليا شمال القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وحذرت وزارة الداخلية في غزة المواطنين من الاستجابة لدعوات جيش الاحتلال بـ"إخلاء مساكنهم" في مخيم جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا والتوجه جنوبا، معتبرة إياها "خداعا وكذبا".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.