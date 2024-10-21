وفاة غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب بتركيا عام 2016

أعلنت القناة التركية العامة "تي آر تي" -اليوم الاثنين- وفاة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة وزعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت القناة التركية عن حسابات على منصات التواصل ومواقع إلكترونية قريبة من جماعة الخدمة أن غولن (83 عاما) توفي "الليلة الماضية في المستشفى".

كما نقلت قناة "إن تي في" التركية ووسائل إعلام محلية أخرى هذه الأنباء.

وأعلن موقع "هركول" التابع لغولن (محظور في تركيا) وفاة رجل الدين المعارض.

وكان غولن مقيما في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وجرّدته تركيا من جنسيته التركية عام 2017، وطالبت واشنطن بتسليمه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحالفا في السابق مع جماعة غولن، ولكنها تحوّلت إلى عدو لدود له بعد اتهامه زعيمها بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز 2016، التي قتل فيها أكثر من 240 شخصا والضلوع فيها. وألقت السلطات التركية القبض على عشرات الآلاف من أتباعه إثر ذلك، وهي اتهامات نفاها غولن.