هاريس: ترامب يسيء لمنصب الرئاسة ويجب ألا يعود له

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي -أمس الأحد- إن منافسها في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب "يحط من قدر" منصب الرئيس باعتماده لغة فظة، وذلك غداة إهانة المرشح الجمهوري لها باستخدامه لفظا بذيئا.

واعتبرت هاريس -في مقابلة أذيعت على قناة "إم إس إن بي سي" الأميركية- أن التعليق الذي أدلى به ترامب هو "إهانة لمنصب الرئيس ويحط من السلطة الأخلاقية" للولايات المتحدة على الصعيد الدولي.

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وقالت ردا على سؤال بخصوص تعليق ترامب: "ما تراه في خصمي، وهو رئيس سابق للولايات المتحدة، يحط حقا من قدر المنصب".

وفي كلمة ألقاها خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا أول أمس السبت، هاجم ترامب هاريس قائلا: "أنتِ نائبة رئيس خائبة، الأسوأ، أنت مطرودة، فاغربي من هنا"، داعيا الحشود إلى نقل هذه الرسالة لها في صناديق الاقتراع.

وردا على سؤال بشأن طريقة تعاملها مع الإهانات اليومية من جانب منافسها الجمهوري، شدّدت المرشحة الديمقراطية على أهمية منصب الرئاسة الأميركية خارج واشنطن.

وأوضحت "عندما تُمثِّل الولايات المتحدة الأميركية، فإنك تذهب إلى القاعات في كل أنحاء العالم مع سلطة مُستحقة وشرعيّة للحديث عن أهمية الديمقراطية وسيادة القانون".

وقالت هاريس إنه يجب عدم السماح لترامب بقيادة البلاد مرة أخرى.