لماذا غضب مغردون من احتفال اشتية بخطبة ابنه؟

يبعد قطاع غزة عن الضفة الغربية نحو 85 كيلومترا، حيث غارات الطائرات الإسرائيلية وقصف المدفعية الذي لا ينقطع على غزة، والذي يصل إلى آذان السلطة الفلسطينية في رام الله ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد اشتية.

وكون اشتية كان رئيس وزراء فلسطين وعضوا في اللجنة المركزية لحركة (فتح) فالمسؤولية عليه أكبر من غيره في تسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال ما يحدث لأهلها من حرب إبادة إلى العالم.

ولكن اشتية تعرض للهجوم من الفلسطينيين والعرب على منصات التواصل الاجتماعي، والسبب أن الرجل أراد أن يحتفل بخطبة ابنه، كأي أنسان عادي، فلماذا وجه رواد المنصات هذه الانتقادات لاشتية؟

بنفس الوقت الي فية مجازر في كل أنحاء قطاع غزة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ، يحتفل القيادي في حركة فتح ورئيس الوزراء السابق محمد اشتيه بحفل خطوبة ابنة بالزغاريد والرقص ، هوا نفسة الي تصنّع إنه بتباكى على جثث أبناء غزة ، للتاريخ يا غزازوة https://t.co/TguFNl6oTJ pic.twitter.com/KxIhFIzlYF — Salim𓂆🇵🇸 (@salimmassri99) October 19, 2024

وكانت الإجابة -حسب منشورات بعض الناشطين- أنه في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل في الإبادة بحق أهالي غزة وتسيل دماء الأبرياء، يأتي خبر إقامة حفل خطبة نجل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية ليُثير الاستنكار، موضحين أن "التضامن مع شعبنا يجب أن يكون في الأولوية، ولا مجال للاحتفالات في ظل هذه الكارثة الإنسانية".

تزامنًا مع الإبادة التي يتعرض لها أهل شمال غزة خاصة في جباليا وبيت لاهيا اجتماع هام للقيادة الفلسطينية في حفل زفاف إبراهيم نجل رئيس الوزراء السابق محمد اشتيه على صاحبة الصون والعفاف إلهام الجاغوب في رام الله.

دامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات.#شمال_غزة_يباد #جباليا_تباد pic.twitter.com/QoOTTsQ0AY — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) October 20, 2024

وعلق أحد الفلسطينيين على الصور ومقاطع الخطبة بالقول: "ما بصدق: معقول الاحتلال ينفذ المجازر ويبيد شمال غزة الليلة ويقصف المنازل ويهدمها على رؤوس ساكنيها، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع في أحد فنادق الخمس نجوم في رام الله! ولكن اجتماعهم كان من أجل خطبة ابن رئيس الوزراء السابق محمد اشتية".

وكتب أحد الفلسطينيين قائلا: "وقياداتنا بترقص على جراحنا… لا مانع لدي من عقد القرآن ولا الاجتماع من أجله، ولكن أن نرقص ونغني وقيادات الوطن تصفق في نفس اللحظة التي يذبح فيها شعبنا، فهذا قمة الاستهزاء بدماء الشهداء".

بينما تُذبح يا ابن أمي وأبي في غزة، من شمالها إلى جنوبها، بينما تُباد وتُقتل بكل أدوات القتل في العالم اجتمعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن اجتماعهم كان من أجل خطوبة ابن رئيس الوزراء السابق محمد اشتية. لا والله، نحن شعب وهم شعب لا والله لا يشبهون ما تربينا عليه، لا والله… pic.twitter.com/RhAV2Ie8nx — 𓂆 Eyad| إِيَادٌ (@ehajjarr) October 19, 2024

ودعا فلسطينيون محمد اشتيه للاستقالة فورا من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، فمظاهر الفرح غير المبررة أمس الأحد "غير مقبولة وتمس مشاعر مئات الآلاف من أبناء شعبنا الذين تحاصرهم دبابات الاحتلال، وتمعن في قتلهم في غزة، كما أنها تؤذي ذوي الشهداء الذين اغتالتهم أيادي الغدر والخيانة في ضفتنا الفلسطينية".

وتساءل هؤلاء "كيف لقائد فلسطيني أن يفرح بهذه الطريقة في وقت الوطن كله يعاني ويلات حرب قاتلة؟".

وتعجب بعض المتابعين من هجوم جمهور منصات التواصل على اشتية وانتقادهم المشهد، وعلقوا بالقول: "على أساس جماعة السلطة سائلين بفلسطين واللي بصير فيها والا عمرهم عملوا اشي لفلسطين! السلطة مختصرة فلسطين برام الله واللي فيها، وما عدا ذلك مالهاش علاقة".