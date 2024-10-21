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لانتهاكاتها الحقوقية.. أستراليا تقيّم تراخيص صادرات عسكرية لإسرائيل

People wave flags during a pro-Palestinian rally in Sydney on October 15, 2023. - Thousands of Palestinians sought refuge after Israel warned them to evacuate the northern Gaza Strip before an expected ground offensive against Hamas, one week on from the deadliest attack in Israeli history (Photo by Saeed KHAN / AFP)
شوارع أستراليا تشهد مظاهرات مستمرة مستنكرة العدوان الإسرائيلي على غزة (الفرنسية)
21/10/2024

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأسترالية بأن بلادهم أعادت النظر في 66 ترخيصا للتصدير العسكري إلى إسرائيل وافقت عليها قبل بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن المسؤولين قولهم إن حكومتهم أصدرت نحو 247 ترخيصا لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2019، ولكن 66 منها فقط نشطة حاليا.

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وبحسب الغارديان، ذكر المسؤولون أن الحكومة راجعت التراخيص الـ66 التي وافقت عليها قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، كلا على حدة، وتقييمها وفقا لموقف أستراليا الدولي.

وأوضحوا أن الحكومة ستعلن نتيجة المراجعة للرأي العام لاحقا، وأنها يمكن أن تلغي أي ترخيص إذا تبين أن استخدامه يتعارض مع المصالح الوطنية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أكد أن بلاده لم تزود إسرائيل بالسلاح قبل أو بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن حكومة كانبيرا تعرضت لانتقادات بسبب عدم الشفافية بشأن تفاصيل تراخيص التصدير الممنوحة لإسرائيل.

وأشارت تقارير إلى أن أجزاء من طائرات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في غزة تم إنتاجها في أستراليا، في حين دعا نحو 350 موظفا حكوميا في مايو/أيار الماضي إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم حزب الخضر الأسترالي، ديفيد شوبريدج، بإنهاء جميع التجارة العسكرية مع إسرائيل، مؤكدا أن الحكومة "يجب ألا تفعل ما من شأنه تشجيع إسرائيل على مواصلة الإبادة الجماعية".

المصدر : وكالة الأناضول

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