كيف وصلت المقاومة لقائد اللواء الإسرائيلي بجباليا؟ خبير عسكري يجيب

رجح الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي نجاح المقاومة الفلسطينية في زراعة عبوات ناسفة و"العمل خلف خطوط العدو" بعد وصول قائد اللواء المدرع 401 إلى مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستعرض الفلاحي، وهو عقيد عراقي متقاعد، سيناريوهين أولهما إعداد المقاومة ميدان المعركة مسبقا، في إشارة منه إلى زراعة عبوات ناسفة قبل بدء العملية العسكرية الإسرائيلية قبل أكثر من أسبوعين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك في جباليا.

وفي السيناريو الثاني، يَعني ترجل الضباط من الدبابات، وفق الخبير العسكري، أن الطريق الذي تسلكه القطاعات العسكرية مؤمّن وتحت السيطرة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن ثمة ترتيبات أمنية إسرائيلية تتمّ قبل وصول هذه القيادات الرفيعة للمنطقة.

وفي هذه الحالة، نجح أفراد المقاومة بالتقرب من المنطقة وزراعة العبوات الناسفة.

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع، إضافة إلى اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية خاصة من مسافات قصيرة.

ويعتقد الخبير العسكري أن خروج هؤلاء الضباط إلى موقف ميداني متقدم، يدل على وجود "موقف تعبوي مرتبك يجري في المنطقة، يتطلب إجراء استطلاع عن قرب، ووضع ترتيبات وخطة عمل للفترة المقبلة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العقيد دقسة كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا بمنطقة المعارك، وأضافت أنه خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا، وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة بهم.

وتابعت الإذاعة أن الحادثة قتل فيها العقيد دقسة وأصيب 3 ضباط بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52، مشيرة إلى أن العقيد دقسة كان من بين 4 عقداء قتلوا منذ بداية الحرب على غزة.

ويعد دقسة صاحب أعلى رتبة بالجيش الإسرائيلي يُقتل منذ العملية البرية داخل قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023.