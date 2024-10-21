قصف مكثف بقطاع غزة والاحتلال يحاصر مدارس الأونروا بجباليا

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد أشخاص وإصابة آخرين، ونسف العديد من المباني السكنية وحاصر مراكز لإيواء النازحين في مخيم جباليا، كما أعلن استمرار عملياته العسكرية البرية في القطاع المحاصر.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين اثنين استشهدا جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل في منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

كما أفاد بأن انفجارات متتالية تهز مدينة غزة وشمالها بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

وقال المراسل إن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة أن القوات الإسرائيلية ما زالت تحاصر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في منازلهم وتمنع وصول الطعام والمياه والدواء إليهم منذ 17 يوما.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المنازل غرب مخم جباليا وفي مناطق متعددة شمال القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع المنازل والبنى التحتية في منطقة "بلوك 2" بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقد حوصرت عائلات فلسطينية في مخيم جباليا نتيجة القصف المستمر لإجلائها، مكررة نداءات الاستغاثة.

حصار مدارس تؤوي نازحين

في شمال القطاع أيضا، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال يحاصر مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تؤوي نازحين بمحيط بركة أبو راشد في مخيم جباليا.

وأضاف المراسل أن مدفعية الاحتلال تقصف محيط مراكز الإيواء التابعة للوكالة في المكان ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأونروا أن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض، جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها إيناس حمدان مسؤولة الإعلام في الأونروا، في وقت تستفحل فيه المجاعة في شمال القطاع على وقع إبادة الاحتلال وسياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها الفلسطينيون هناك.

عمليات للمقاومة

ومساء أمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك بجباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العقيد دقسة كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا بمنطقة المعارك، وأضافت أنه خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا، وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة بهم.

ومن جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قنص جنديين إسرائيليين في مخيم جباليا، والسيطرة على طائرة مسيّرة خلال مهمة استخباراتية وسط المخيم.

وبثت القسام صورا قالت إنها لتدمير دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا يوم الجمعة الماضي.

كما قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بقذائف الهاون جنود الاحتلال شرق جباليا وفي محور نتساريم.

وحصلت الجزيرة على صور لكتائب القسام تظهر اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقد أعلنت الكتائب تدمير ناقلة "نمر" إسرائيلية بعبوة "شواظ" قرب محطة الخازندار شمال غرب مدينة غزة، وفي معسكر جباليا شمالي القطاع أعلنت القسام قنص جنديين إسرائيليين، واستهداف جرافة عسكرية للاحتلال بقذيفة "الياسين 105". كما استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتين مساء أمس وأوقعت طاقميهما بين قتيل وجريح.

بيان لجيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته العسكرية البرية في قطاع غزة وجنوب لبنان.

كما قال في بيان إن مقاتلاته الحربية استهدفت مجموعة من عناصر حركة حماس تعمل في مجال الهندسة "كانت تشكل تهديدا" على القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة، وفق تعبيره.

وقال جيش الاحتلال إن قوات الفرقة 162 دمرت في منطقة جباليا بنى تحتية وفتحات أنفاق، وقتلت عشرات ممن سمتهم بـ"المخربين" في إشارة لعناصر المقاومة الفلسطينية الذين يدافعون عن أرضهم وشعبهم الذي يتعرض لحرب إبادة.