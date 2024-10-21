قصف مكثف يوقع شهداء بقطاع غزة وتدمير واسع لمنازل السكان في جباليا

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أشخاص ووقوع مصابين، ونسف عديدا من المباني السكنية في مخيم جباليا، كما أعلن استمرار عملياته العسكرية البرية في القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين اثنين استشهدا جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل في منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن انفجارات متتالية تهز مدينة غزة وشمالها بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

وقال المراسل إن قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا استهدف شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أكد مراسل الجزيرة أن القوات الإسرائيلية ما زالت تحاصر عشرات الآلاف من الفلسطينيين في منازلهم وتمنع وصول الطعام والمياه والدواء إليهم منذ 17 يوما.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المنازل غرب مخم جباليا وفي مناطق متعددة في شمال القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع المنازل والبنى التحتية في منطقة "بلوك 2" بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وناشدت عائلات فلسطينية محاصرة في مخيم جباليا نتيجة القصف المستمر لإجلائها، مكررة نداءات الاستغاثة.

عمليات للمقاومة

ومساء أمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك في جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العقيد دقسة كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا بمنطقة المعارك، وأضافت أنه خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا، وفي أثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة بهم.

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قنص جنديين إسرائيليين في مخيم جباليا، والسيطرة على طائرة مسيّرة خلال مهمة استخباراتية وسط المخيم.

وبثت القسام صورا قالت إنها لتدمير دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا يوم الجمعة الماضي.

كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون جنود الاحتلال شرق جباليا وفي محور نتساريم.

وحصلت الجزيرة على صور لكتائب القسام تظهر اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقد أعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة نمر إسرائيلية بعبوة "شواظ" قرب محطة الخازندار شمال غرب مدينة غزة، وفي معسكر جباليا شمالي القطاع أعلنت القسام قنص جنديين إسرائيليين، واستهداف جرافة عسكرية للاحتلال بقذيفة "الياسين 105". كما استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتين مساء أمس وأوقعت طاقميهما بين قتيل وجريح.

بيان لجيش الاحتلال

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته العسكرية البرية في قطاع غزة وفي جنوب لبنان.

كما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن مقاتلاته الحربية استهدفت مجموعة من عناصر حركة حماس تعمل في مجال الهندسة، "كانت تشكل تهديدا" على القوات الإسرائيلية وسط قطاع غزة، وفق تعبيره.

وقال جيش الاحتلال إن قوات الفرقة 162 دمرت في منطقة جباليا بنى تحتية وفتحات أنفاق، وقتلت عشرات ممن وصفتهم بـ"المخربين"، في إشارة إلى عناصر المقاومة الفلسطينية الذين يدافعون عن أرضهم وشعبهم الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية.