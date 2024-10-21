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عاجل| وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في العاصمة دمشق

21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202405:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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