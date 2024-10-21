توقف مؤقت للطيران بإسرائيل تزامنا مع اعتراض مسيّرات فوق المتوسط

أعلنت سلطة مطارات إسرائيل اليوم الاثنين توقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب لوقت قصير، وذلك لأسباب أمنية، في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرات فوق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن سلطة المطارات إنه بالتنسيق مع جهاز الأمن سيتم الإقلاع من تل أبيب بشكل متقطع وستستمر عمليات الهبوط كالمعتاد.

وأوضحت القناة الـ14 الإسرائيلية أن توقف حركة الطيران أتى بسبب تحذير جراء رصد ما وصفته بـ"الجسم المشبوه"، قبل أن تعلن استئناف حركة الملاحة مرة أخرى.

ولم تذكر سلطة مطارات إسرائيل أي معلومات حول "الجسم المشبوه" الذي رصدته.

وبعد استئناف حركة الملاحة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 5 مسيّرات فوق البحر المتوسط، مؤكدا أن المسيّرات لم تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيّرات الخمس التي تم اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط أطلقها حزب الله.

يشار إلى أن مطار بن غوريون تأثر في الأيام الأخيرة نتيجة تصاعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، ما أدى إلى إلغاء رحلات وتعليق حركة الملاحة لأوقات قصيرة.