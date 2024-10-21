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عاجل | هآرتس: مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي المختطفين أن مواقف حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر

21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202412:58 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

صحيفة هآرتس عن المسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي:

  • مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي المختطفين أن حماس لم تتفكك بعد رحيل السنوار وتواصل العمل ووضعها مستقر.
  • مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي المختطفين أن مواقف حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر.
  • يجب أن تكون هناك مرونة في موقف إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات.
  • علينا الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون هذه المرونة لن يكون هناك أي تقدم.
المصدر : الجزيرة

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