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عاجل | النائب عن حزب الله علي فياض للجزيرة: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة

21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202410:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

النائب عن حزب الله علي فياض للجزيرة:

  • الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة.
  • نفصل بين مرحلة المواجهة الميدانية مع العدو ومسار العمل الدبلوماسي.
  • قوة المقاومة في التصدي للعدوان هي ركيزة أساسية للموقف السياسي للحكومة.
  • العدو لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يوما الماضية.
  • حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية.
  • ندعو الجميع إلى عدم الاستعجال في قراءة الوضع الميداني.
  • أولويتنا وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار.
  • العدو استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن.
  • استراتيجية المقاومة تقوم على استنزاف العدو وعدم السماح له بالاستقرار.
  • ما يفعله العدو حاليا في الميدان ليست له أي آثار تكتيكية.
  • أي قرار للعدو بالتوغل برا سيضعه تحت نار المقاومة التي ستلحق به خسائر كبرى.

 

المصدر : الجزيرة

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