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عاجل | النائب عن حزب الله علي فياض للجزيرة: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة
21/10/2024-|آخر تحديث: 21/10/202410:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)
النائب عن حزب الله علي فياض للجزيرة:
- الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة.
- نفصل بين مرحلة المواجهة الميدانية مع العدو ومسار العمل الدبلوماسي.
- قوة المقاومة في التصدي للعدوان هي ركيزة أساسية للموقف السياسي للحكومة.
- العدو لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يوما الماضية.
- حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية.
- ندعو الجميع إلى عدم الاستعجال في قراءة الوضع الميداني.
- أولويتنا وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار.
- العدو استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن.
- استراتيجية المقاومة تقوم على استنزاف العدو وعدم السماح له بالاستقرار.
- ما يفعله العدو حاليا في الميدان ليست له أي آثار تكتيكية.
- أي قرار للعدو بالتوغل برا سيضعه تحت نار المقاومة التي ستلحق به خسائر كبرى.
المصدر : الجزيرة