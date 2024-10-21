روسيا تحقق في تقارير إسقاط طائرة شحن فوق دارفور

قالت السفارة الروسية في السودان، اليوم الاثنين، إنها تحقق في تقارير عن احتمال إسقاط طائرة شحن على متنها أفراد طاقم روس في غرب البلاد.

وذكرت السفارة أن قوات الدعم السريع يُحتمل أن تكون أسقطت الطائرة فوق إقليم دارفور الذي يشهد صراعا على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتنسق السفارة مع السلطات السودانية لجمع مزيد من المعلومات وتحديد مصير ركاب الطائرة.

وبحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، فإن قوات الدعم السريع أعلنت اليوم الاثنين إسقاط طائرة شحن في المناطق الغربية البعيدة من دارفور.

وبحسب الوكالة، فقد أظهرت لقطات من الهاتف المحمول ما يبدو أنه حقل حطام مع مقاتلين يعرضون ما يبدو أنها وثائق هويات تم انتشالها من الحطام.

وسيطرت قوات الدعم السريع على أجزاء كبيرة من البلاد في صراع مع الجيش السوداني تقول الأمم المتحدة إنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 10 ملايين شخص، ودفع أجزاء من البلاد إلى الجوع الشديد أو المجاعة، وجذب قوى أجنبية زودت كلا الجانبين بدعم مادي.

واندلعت الحرب في أبريل/نيسان 2023 عندما تحول التوتر بين قوات الدعم السريع والجيش، بسبب خلافات حول دور كل منهما في مرحلة انتقالية -مدعومة دوليا- نحو الحكم المدني، إلى صراع مفتوح.

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة سابقا بعد انقلاب نفذاه في عام 2021، بعد عامين من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية.