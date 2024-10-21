غارات إسرائيلية على لبنان وقصف حزب الله يشعل حرائق بالجليل

أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي برشقات صاروخية، في حين شنت إسرائيل سلسلة غارات على مناطق في لبنان خلفت جرحى.

وذكر الحزب أنه استهدف برشقة صاروخية مستعمرة كرمئيل في الجليل الأعلى، كما قال إنه قصف جنود الجيش الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين العديسة مركبا برشقة صاروخية كبيرة.

وأضاف أنه قصف أيضا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في بلدة كفر كلا القريبة من المنطقة.

وقال مراسل الجزيرة إن 30 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، أفاد المراسل بأن غارات إسرائيلية استهدفت المرتفعات المحيطة ببلدات شمسطار وطاريا وبوداي في البقاع شرقي لبنان.

حرائق بإسرائيل

ورصدت كاميرا الجزيرة دخول دبابات إسرائيلية إلى محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، وسط قصف إسرائيلي بالمدفعية والطائرات.

وقد أعلن مستشفى زيف في صفد استقبال 15 مصابا من منطقة القتال بالشمال خلال الليلة الماضية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد إطلاق 25 صاروخا على كرمئيل واعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حرائق اندلعت إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في المنارة ومرغليوت بعد رصد إطلاق صواريخ.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على محافظة صور جنوبي لبنان، وأظهرت صور تصاعد الدخان في المنطقة المستهدفة، دون أي معلومات بشأن الخسائر البشرية أو المادية.

من جهته، قال المبعوث الأميركي الى لبنان آموس هوكشتاين إن واشنطن تريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن.

وأشار هوكشتاين في تصريح من بيروت بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع لبنان وإسرائيل للتوصل إلى صيغة تضع حدا لما سماه "النزاع القائم" بشكل دائم.