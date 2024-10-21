بلينكن يزور إسرائيل الثلاثاء وهاريس تدعو لوقف الحرب في غزة

يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، في جولة يلتقي خلالها عدة أطراف بشأن الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرته كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.

ودعت هاريس في مقابلة تلفزيونية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وقالت "إننا نحتاج إلى إنهاء الحرب"، مشيرة إلى أن بلينكن سيلتقي بالأطراف المعنية في المنطقة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت هاريس -المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي للانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- إن "عدد الفلسطينيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة غير مقبول"، لكنها أكدت في الوقت نفسه دعمها الدائم لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأميركي إسرائيل يوم غد الثلاثاء في إطار جولة بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الخميس الماضي أنه سيرسل وزير خارجيته إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد مقتل زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.