بالفيديو.. شهداء ومصابون في شوارع جباليا بعد قصف مركز للنازحين

بثت الجزيرة مشاهد تظهر شهداء ومصابين -كلهم من النساء الأطفال- وهم ممدون في أحد شوارع مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدما قامت قوات الاحتلال بقصف المكان.

وكانت إحدى السيدات -وهي مسعفة- تتفحص النساء والأطفال الممددين في الشارع للتأكد من أنهم ما زالوا على قيد الحياة أم لا، في حين كانت أصوات الرصاص تملأ المكان.

وأظهرت المشاهد الناس وهم يهرعون هربا من القصف الإسرائيلي وإطلاق الرصاص، في حين كان آخرون يحاولون إنقاذ المصابين المتناثرين على الأرض ودماؤهم تملأ الشوارع. كما أظهرت الصور الشهداء والمصابون وهم يملؤون أرضية مستشفى كمال عدوان.

ورغم النقص الحاد في الإمدادات كان طاقم المستشفى يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بينما كان بعض الشهداء ممدين أمام مدخل المستشفى.

واستهدفت قوات الاحتلال اليوم الاثنين مركز نازحين تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في جباليا.