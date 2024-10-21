القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين محكم بجباليا

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تمكنت من إيقاع قوة هندسية للاحتلال في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها رصدوا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين من نوع "دي 9" محملتين بمكعبات من المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى موقع الكمين.

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واستهدف مقاتلو القسام الجرافة الأولى بقذيفة "الياسين 105" والجرافة الثانية بعبوة "شواظ"، مما أدى إلى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره وإيقاع طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن 123 جنديا أصيبوا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء أول أمس السبت، منهم 18 جنديا أصيبوا على جبهة غزة، ليصل عدد المصابين منذ بداية الحرب في غزة ولبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 5018 جنديا.

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك بجباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العقيد دقسة كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا بمنطقة المعارك، مضيفة أنه خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا، وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة بهم.

وتابعت الإذاعة أن الحادثة قتل فيها العقيد دقسة وأصيب 3 ضباط، بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52، مشيرة إلى أن العقيد دقسة كان من بين 4 عقداء قُتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

عمليات للقسام

كما أعلنت كتائب القسام -أمس الأحد- أن مقاتليها قنصوا جنديين إسرائيليين وأصابوهما إصابة مباشرة في مخيم جباليا شمالي غزة.

كما أعلنت القسام استهداف جرافة "دي 9" عسكرية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الفالوجة غرب معسكر جباليا.

وأعلنت القسام أيضا استهداف ناقلتي جند من نوع "نمر" بقذيفتي "تاندوم" و"شواظ" غرب مخيم جباليا.

وقالت إنها استهدفت دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" غرب معسكر جباليا، واستهدفت ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "تاندوم" قرب مفترق الصفطاوي.

وبدعم أميركي واسع تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة أسفرت عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما أسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2464 قتيلا و11 ألفا و530 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.