الرئيسان الصومالي والجيبوتي يبحثان مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

جيبوتي- بحث الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود دور قوات الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار بالصومال، وسبل ضمان الانتقال السلس إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم السلام في البلاد.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل العاصمة جيبوتي في زيارة استغرقت يوما واحدا، ضمن إطار جولة يقوم بها للدول المساهمة في قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال، حيث تساهم جيبوتي بأفراد جيش وشرطة ضمن البعثة الأفريقية الجديدة.

وأكد الرئيسان أهمية تعزيز قدرات القوات الأمنية الصومالية لضمان نجاح خطة التنمية الأمنية، مشددين على ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في يناير/كانون الثاني المقبل، لضمان تحقيق الاستقرار الدائم في الصومال.