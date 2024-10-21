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الرئيسان الصومالي والجيبوتي يبحثان مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

بحث الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلى مع نظيره الصومالي حسن شيخ، الاستقرار في الصومال التلفزيون الجيبوتي
بحث الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي (يمين) مع نظيره الصومالي حسن شيخ الاستقرار في الصومال (الصحافة الأجنبية)
حسن رزاق
21/10/2024

جيبوتي- بحث الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود دور قوات الاتحاد الأفريقي في تحقيق الاستقرار بالصومال، وسبل ضمان الانتقال السلس إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم السلام في البلاد.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل العاصمة جيبوتي في زيارة استغرقت يوما واحدا، ضمن إطار جولة يقوم بها للدول المساهمة في قوة الاتحاد الأفريقي بالصومال، حيث تساهم جيبوتي بأفراد جيش وشرطة ضمن البعثة الأفريقية الجديدة.

دعا الرئيسان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي التلفزيون الجيبوتي
دعا الرئيسان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي (الصحافة الأجنبية)

وأكد الرئيسان أهمية تعزيز قدرات القوات الأمنية الصومالية لضمان نجاح خطة التنمية الأمنية، مشددين على ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي المستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي، التي ستبدأ مهامها في يناير/كانون الثاني المقبل، لضمان تحقيق الاستقرار الدائم في الصومال.

ألرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يزور جيبوتي باعتبارها احد الدول المشاركة في قوات السلام الافريقية بالصومال التلفزيون الجيبوتي
جيبوتي إحدى الدول المشاركة في قوات السلام الأفريقية بالصومال (الصحافة الأجنبية)
المصدر : الجزيرة

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