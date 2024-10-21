الديمقراطي يتصدر انتخابات برلمان كردستان العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني تصدر الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بحصوله على 809 آلاف و197 صوتا.

وأضافت المفوضية في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة بين الناخبين المسجلين بلغت 72%، وقال مسؤولون في مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية ستعلن بعد مراجعة بعض الشكاوى، لكنهم لم يذكروا المزيد من التفاصيل.

ويحتل الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، المركز الثاني حاليا بحصوله على 408 آلاف و141 صوتا، في حين يحتل حزب الجيل الجديد، أكبر حزب معارضة كردي، المركز الثالث بحصوله على 290 ألفا و991 صوتا.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الإقليمية وسط أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب توقف صادرات النفط، وهي مصدر دخل حيوي للمنطقة.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب حكومة إقليم كردستان في مارس/آذار 2023، بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية يلزم تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد مقابل الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان.

وأدى هذا الانقطاع إلى زيادة التحديات الاقتصادية، مما أدى إلى تأخير دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتقليل ميزانية خدمات عامة أساسية.

وكانت الانتخابات مقررة في الأصل في عام 2022، لكنها تأجلت مرات عديدة بسبب الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.