شاهد تهجير الاحتلال مئات العائلات قسريا من جباليا

بثت هيئة الإذاعة الإسرائيلية مشاهد صورتها طائرة إسرائيلية مسيرة، تظهر إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات العائلات في جباليا شمال قطاع غزة على مغادرة منازلهم والنزوح جنوبا.

تغطية صحفية: تحت النار والحصار.. الاحتلال يجبر أعداد كبيرة من الأهالي على إخلاء مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/40Lzac1132 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 21, 2024

ويواصل جيش الاحتلال منذ 17 يوما إبادته الجماعية في شمال قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي مكثف ونسف للمنازل ومراكز الإيواء وآبار المياه، وسط حصار مشدد يمنع خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام الجيش الإسرائيلي للتهجير القسري والتجويع سلاح حرب في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب. وذكرت المنظمة في بيانها -اليوم الجمعة- أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 85% من مساحة قطاع غزة، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الترحيل القسري للسكان المدنيين دون وجود ضرورة عسكرية ماسة. ويُسمح بالإخلاء المؤقت في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين، ولكن يجب أن يتبع ذلك توفير الحماية والمساعدات لهم، وضمان عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمليات العسكرية.